Voici les séries les plus piratées de l’année 2023

L’année 2023 est sur le point de s’achever et, comme d’habitude à cette période de l’année, TorrentFreak a publié le classement des séries les plus piratées de l’année.

Malheureusement pour les plateformes de vidéo en streaming, le piratage reste un problème sérieux qu’elles n’ont pas réussi à éradiquer. Et avec l’augmentation constante du prix des services, il semble peu probable qu’elles y parviennent un jour. Il est indéniable que de nombreux consommateurs ont recours au téléchargement illégal parce qu’ils ne peuvent pas se permettre de payer davantage de frais de prélèvement.

Les médias mentionnent que, pendant plusieurs années, Game of Thrones est resté en tête des séries les plus piratées. Cependant, le contenu de HBO étant désormais terminé, cette “couronne” a commencé à changer de mains.

Évidemment, le classement des séries les plus piratées de 2023 n’est pas trop surprenant. En gros, nous nous intéressons aux productions les plus populaires de l’année, celles qui ont généré le plus de conversations sur Internet pendant leur diffusion.

The Last of Us, la série acclamée par la critique basée sur la saga de jeux vidéo de Naughty Dog et PlayStation, arrive en tête de la liste des séries les plus piratées de 2023.

Bien que le buzz autour de The Last of Us ait été important avant sa sortie, peu de gens avaient anticipé qu’il connaîtrait un tel succès. En Amérique latine, elle est devenue la série la plus regardée de l’histoire de HBO Max, laissant derrière elle Dragon House. À la fin de la première saison, elle était déjà la série phare mondiale de HBO Max.

La proposition originale de HBO a réussi, en grande partie, parce qu’elle respecte une grande partie de l’histoire proposée par le premier jeu. Les performances de Pedro Pascal et de Bella Ramsey sont remarquables. Après plusieurs critiques, il ne fait aucun doute qu’ils sont les meilleurs acteurs pour jouer Joël et Ellie.

The Last of Us est la première de l’année et tu ne peux la regarder que sur HBO Max

La deuxième série la plus piratée de 2023 appartient à The Mandalorian, dont la troisième saison est sortie en mars dernier. Pour beaucoup, elle est restée loin derrière ses précédents volets, mais cela n’a pas empêché de nombreuses personnes de la télécharger sur des sites de torrents.

Loki, également de Disney+, est la troisième série la plus piratée. Sa deuxième saison, aussi exceptionnelle que la première, est l’une des rares productions Marvel qui ont réussi à briller ces derniers temps. Les spectateurs ne voulaient pas manquer le dénouement de l’histoire du Dieu de la tromperie.

La liste comprend également trois séries Apple TV+ : Silo, Monarch : Legacy of Monsters et Ted Lasso. Cette dernière s’est achevée après trois merveilleuses saisons, tandis que les deux autres viennent de débiter leurs premiers épisodes.

Voici le classement complet des séries les plus piratées de 2023 :

The Last of Us (HBO Max)

Le Mandalorien (Disney+)

Loki (Disney+)

Ahsoka (Disney+)

Invasion secrète (Disney+)

Silo (Apple TV+)

Monarch : Legacy of Monsters (Apple TV+)

Tulsa King (Paramount+)

Gen V (Amazon Prime Video)

Ted Lasso (Apple TV+)

En regardant le calendrier des sorties de 2024, on peut déjà faire quelques prédictions sur les séries qui seront les plus piratées. La deuxième saison de Dragon House, ainsi que le quatrième volet de The Boys, s’annoncent comme les séries les plus téléchargées illégalement l’année prochaine. Ces productions seront probablement accompagnées de Fallout, de la quatrième saison de True Detective et de The Penguin (spin-off de The Batman).

