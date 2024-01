Steven Yeun s’excuse d’avoir quitté la série Thunderbolts de Marvel

Hier, la nouvelle est tombée du départ de Steven Yeun de Thunderbolts, le prochain grand projet du Marvel Cinematic Universe. Mais les raisons de cette décision n'étaient pas claires. Cependant, l'acteur sud-coréen, qui devait incarner Sentry dans le film, a expliqué la raison de son départ.

Dans un dialogue avec Variety Steven Yeun a commenté que la raison principale de sa décision de quitter Thunderbolts était la grève des acteurs d'Hollywood. Plus précisément, l'extension du conflit entre SAG-AFTRA, le syndicat représentant les artistes, et l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP).

“Je pense que, dans mon cas, le temps qui passe et les changements qui se sont produits m'ont fait sortir de l'histoire. Mais je sais que Jake [Schreier, el director] fera un excellent travail”, a-t-il déclaré au média.

La star de The Walking Dead et de Beef a clairement indiqué que ce n'était pas une décision qu'il avait prise à la légère. “Il m'a fallu beaucoup de brouillons d'e-mails pour m'assurer que je transmettais la sincérité de mon regret de devoir me retirer”, a déclaré Steven Yeun.

Malgré son départ de Thunderbolts, Steven Yeun est toujours impatient de travailler avec Marvel.

De nombreux acteurs considèrent que travailler sur des films ou des séries du Marvel Cinematic Universe est une opportunité irrésistible et que le train ne roule qu'une fois. S'il est vrai que les productions de Disney et de Marvel Studios traversent le moment le plus faible de leur histoire, elles sont toujours très convoitées par les acteurs et actrices d'Hollywood. Après tout, elles offrent un niveau d'exposition comme pratiquement aucune autre plateforme.

Steven Yeun affirme que sa décision de quitter Thunderbolts a probablement provoqué la colère du studio dirigé par Kevin Feige. Malgré cela, il garde l'espoir qu'on lui donnera à nouveau l'occasion de participer à un autre film Marvel à l'avenir.

“Je veux faire un film Marvel”, a-t-il déclaré. À la question de savoir quel projet de la Maison des idées lui plairait, il a opté pour une réponse évasive. “Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. J'ai probablement énervé beaucoup de gens en partant, alors je vais juste dire ‘Merci de m'avoir invité'. J'ai quelques idées, mais j'ai entendu dire que si vous les dites publiquement, elles ne se concrétisent pas, alors je vais les garder pour moi”, a déclaré Steven Yeun.

Thunderbolts s'annonce comme une bouffée d'air frais pour le Marvel Cinematic Universe, puisqu'il concentrera la narration sur le groupe éponyme d'anti-héros. On ne sait pas encore si, avec le départ de Steven Yeun, le rôle de Sentry sera mis à la disposition d'un autre acteur, ou si le personnage sera supprimé du film. Cela dépendra probablement du poids de sa présence dans l'intrigue.

L'intention de Jake Schreier était de commencer le tournage de Thunderbolts à l'été 2023. Cependant, cela s'est avéré impossible en raison des conflits syndicaux à Hollywood. La préproduction du film s'est arrêtée en mai en raison de la grève des scénaristes, et le tournage a été reporté à 2024.

Cela a conduit à repousser la date de sortie d'un an, fixée au 25 juillet 2025. En l'absence de Steven Yeun, le casting confirmé de Thunderbolts reste Sebastian Stan, Julia Louis-Dreyfus, Wyatt Russell, David Harbour, Florence Pugh, Hannah John-Kamen, Olga Kurylenko et Harrison Ford.

Voter pour cet article