Shia Labeouf, de star hollywoodienne à diacre en devenir ?

Acteur en quête de spiritualité

Après avoir incarné le prêtre Padre Pio dans un film, l’acteur américain Shia Labeouf semble s’être rapproché de la foi chrétienne. Suite à ce tournage, il a effectivement décidé de se rapprocher de la communauté des capucins franciscains de Californie et a reçu le sacrement de confirmation le 2 janvier dernier, comme l’ont annoncé les religieux sur Facebook. Ils se réjouissent que l’acteur soit “engagé dans un profond voyage spirituel qui l’a amené à embrasser les enseignements de l’Église catholique”. Le chemin de foi de Shia Labeouf ne s’arrête pas là, puisque l’acteur envisage maintenant de devenir diacre.

Shia Labeouf a été élevé dans la religion juive et dans la catholique, entre une mère juive et un père pentecôtiste. En 2004, il témoignait dans un livre intitulé I am jewish, aux côtés d’autres personnalités évoquant ce que cela signifie pour elles que d’être juif. En 2007, l’acteur confiait cependant avoir fait sa Bar mitzvah à 13 ans et avoir été baptisé catholique. Depuis, il semble avoir changé d’avis quant à la religion.

Une révélation après un rôle marquant

C’est en effet son rôle de Padre Pio dans le film éponyme qui semble avoir été déterminant dans la démarche spirituelle de Shia Labeouf. Selon le père Rodriguez, parrain de sa confirmation, relayé par l’agence Catholic News Agency, c’est cette expérience qui lui a donné envie de devenir diacre. Rappelons que selon l’église catholique, le diacre est un “homme marié ou célibataire qui a répondu à un appel de l’Eglise catholique pour être signe du service”.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur semble trouver la foi grâce à un rôle cinématographique. En 2014, il assurait auprès de Interview Magazine avoir “trouvé dieu” en tournant le film Fury, avec Brad Pitt. Il y incarnait un personnage nommé Boyd “Bible” Swan.

L’Église accueille Shia Labeouf à bras ouverts

Les frères franciscains capucins sont très enthousiastes à l’idée d’accueillir Shia Labeouf parmi eux. Sur leur page Facebook, ils déclarent : “Nous sommes ravis d’annoncer que notre cher ami Shia LaBeouf est pleinement entré dans l’église le week-end dernier par le sacrement de confirmation! Les frères franciscains capucins sont ravis de l’accueillir parmi eux et de témoigner de son profond engagement dans son cheminement de foi”. Le parcours spirituel de l’acteur est désormais à suivre, lui qui pourrait prochainement revêtir la soutane.

