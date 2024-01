Netflix : découvrez le préquel de La Casa de Papel, Berlin, et tombez sous le charme de son histoire captivante!

La série dérivée Berlin se centre sur le personnage emblématique de Pedro Alonso, Andrés Fonollosa, plus connu sous le nom de Berlin, dans la série culte La Casa de Papel. On retrouve Berlin à la tête d’une équipe talentueuse qui a pour mission de dérober 44 millions d’euros de bijoux en une nuit à Paris. Le casting compte également de nouveaux visages tels que Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña et Joel Sanchez.

Mais les fans de La Casa de Papel ne sont pas en reste puisqu’on retrouve également Itziar Ituño et Najwa Nimri, qui campent les policières Raquel Murillo et Alicia Sierra. Ce préquel permet de lever le voile sur le passé de ces personnages, dont la relation avec Berlin sera au centre de l’intrigue.

Aimer Berlin, c’est aimer La Casa de Papel ? Pas forcément…

Au fil des huit épisodes de cette première saison du préquel de La Casa de Papel, les avis pourraient diverger. En effet, ceux qui ont adoré La Casa de Papel pourraient être déçus par ce préquel, tandis que ceux qui s’étaient sentis rebutés par la violence et la cadence de la série originale pourraient apprécier davantage le surplus de “douceur et de bons sentiments amoureux” contenus dans Berlin. La série est née de l’imagination d’Álex Pina et Esther Martinez Lobato, les créateurs de La Casa de Papel.

L’intrigue se déroule donc à Paris, où Berlin prend les commandes d’un vol spectaculaire de bijoux d’une valeur de 44 millions d’euros en une seule nuit. Si vous êtes un fan de La Casa de Papel, vous découvrirez peut-être ici une facette nouvelle et différente de l’univers de la série originale qui vous séduira ou, au contraire, vous laissera sur votre faim.

Entre cambriolage de haut vol et histoires d’amour

La série Berlin oscille entre un cambriolage spectaculaire et les histoires d’amour qui font rage au sein de l’équipe et entre les protagonistes. Les événements de la série étant antérieurs à ceux de La Casa de Papel, on découvre également comment se sont nouées les relations entre les personnages au fil de leurs aventures.

Si vous êtes prêt à plonger dans ce préquel passionnant, sachez que l’intégrale de La Casa de Papel et la saison 1 de Berlin sont à retrouver sur Netflix. Alors, êtes-vous prêt à embarquer pour un voyage dans le passé de vos personnages préférés ?

Voter pour cet article