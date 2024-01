Les sorties en streaming les plus attendues de 2024.

L’année 2023 a prouvé un point de façon fiable : les plateformes de streaming ne sont plus seulement une collection de titres assortis. Comme prévu au cours des cinq dernières années, les services d’abonnement se sont transformés en producteurs de haut calibre. La plupart d’entre eux, derrière plusieurs titres majeurs et susceptibles de tirer leur épingle du jeu lors de la saison des récompenses. Mais surtout comme des arènes qui offrent aux cinéastes un avantage à partir de points de vue entièrement nouveaux.

Qu’il s’agisse de gros budgets que les studios ne pourraient pas se permettre, ou de durées de film qui rendraient difficile la diffusion des films dans les salles. La vérité, c’est que le streaming est l’endroit idéal pour un nouveau type de production dans lequel les créateurs peuvent travailler avec une liberté sans précédent. Quelque chose qui profite à des cinéastes comme Martin Scorsese, Ridley Scott et bien d’autres, qui ont trouvé dans les plateformes un endroit où tourner des œuvres plus personnelles. Et ce, sans les restrictions de la censure ou autres qui pourraient entraver leur travail.

La tendance est encore à la hausse pour cette année. Voici une liste des sorties de films en streaming les plus attendues que tu peux espérer voir dans les mois à venir. De la conclusion de l’œuvre d’un auteur controversé à une exploration de la douleur et du deuil. Tout cela grâce à une nouvelle forme de cinéma qui semble devenir de plus en plus populaire.

Netflix

La vie continue : 5 janvier 2024

Réalisé, écrit et interprété par Daniel Levy, ce film explore le deuil, la peur et l’angoisse de la perte dans la vie contemporaine. Tout cela en partant du principe que notre société assume la mort comme un événement que l’on peut ignorer. Mais sous la direction du réalisateur, le traumatisme d’une perte récente devient une histoire de croissance.

Bien plus, un voyage vers la rédemption au milieu d’une société qui a tendance à rabaisser la tristesse et la douleur émotionnelle. Levy décrit le processus comme un voyage intérieur et extérieur, dont le point culminant est la prise de conscience que l’acceptation de la souffrance comme faisant partie de la vie adulte est une forme de consolation.

Lune rebelle (partie 2) : Le guerrier qui laisse des traces : 19 avril 2024.

La suite de l’épopée de Zack Snyder arrivera bientôt sur le petit écran. Rebel Moon (Part 2) : Le guerrier qui laisse des traces, promet d’approfondir l’univers à peine esquissé dans le volet précédent. Il explore également les liens infinis qui unissent les personnages hétéroclites qui doivent affronter les forces de répression qui tentent d’écraser la liberté dans le cosmos.

Si le postulat n’a rien d’original dans son approche, Snyder a l’occasion d’approfondir une intrigue qui devient de plus en plus violente au fur et à mesure qu’elle progresse. Notamment en racontant comment la grande bataille pour l’équilibre de l’univers nécessite les efforts de chaque personnage introduit dans le film précédent. C’est en tout cas ce qu’espèrent de nombreux fans du réalisateur.

Hollywood Super Detective : en 2024

Eddie Murphy reprend le rôle qui l’a rendu célèbre dans un quatrième volet inattendu de la franchise mettant en scène Axel Foley. Sous l’aile de Netflix, la grande promesse est que le film, réalisé par Mark Molloy, explorera le passé du personnage. En même temps, il le montrera avec de plus grandes ressources et, peut-être, dans un cadre différent.

Pour l’instant, il y a peu de détails sur l’intrigue, hormis le fait qu’elle se déroule à Détroit. En même temps, il s’agit d’une histoire complètement distincte des trois précédentes. Et ce, malgré la promesse de caméos de certaines des figures les plus connues de la franchise.

Hit Man : courant 2024

Avec Glen Powell et réalisé par Richard Linklater, cette intrigue, qui a fait sensation à la Mostra de Venise 2023, arrive sur Netflix. Aucune date n’a été confirmée, mais la simple annonce de sa sortie est une bonne nouvelle. Pendant des semaines, la production s’est retrouvée dans les limbes inconfortables des films sans distributeur, jusqu’à ce que la plateforme l’intègre enfin à son catalogue.

L’histoire vraie d’un professeur qui se fait passer pour un meurtrier en pleine enquête a captivé les critiques. Mais au-delà, elle a ouvert la possibilité à Netflix de devenir un tremplin naturel pour une bonne partie des longs métrages de festivals renommés. C’est une nouvelle importante pour toutes les sociétés de production.

Prime Video

The Underdoggs : 26 janvier 2024

Avec le chanteur Snoop Dogg, ce film raconte l’histoire d’un ancien joueur, qui veut retrouver sa célébrité. C’est-à-dire, bien sûr, s’il peut rester hors de prison assez longtemps pour le faire. Mais sa détermination suffit à le maintenir dans le monde du sport selon un scénario inattendu. Qui le conduira à devenir l’entraîneur d’une équipe de football de jeunes.

Le film pourrait être considéré comme une simple histoire humoristique, si sa star principale ne promettait pas d’être prête à faire rire aux éclats. Un pari que Snoop Dogg a apparemment l’intention de tenir grâce à sa propre vision excentrique du métier d’acteur.

Road House : 21 mars 2024

Doug Liman réalise ce remake du classique du même nom avec Patrick Swayze en 1989. Avec Jake Gyllenhaal dans le rôle principal aux côtés de Connor McGregor, superstar de l’UFC, le film raconte la même histoire que l’original. À savoir, comment une star du catch se retrouve à la tête d’un relais routier.

Mais ce qui semble être un changement de destin devient un peu plus compliqué lorsque la piste d’une vieille vendetta atteint les Keys de Floride. Un voyage à travers le crime qui devient de plus en plus sanglant au fur et à mesure que l’intrigue progresse.

Apple TV+

Project Artemis : courant 2024

Greg Berlanti réalise cette épopée de la course à l’espace qui traverse les années 1960 à travers toutes les décisions politiques qui ont influencé cet événement historique. Avec un casting mené par Scarlett Johansson, Channing Tatum, Jim Rash et Ray Romano, il plongera dans les années où la conquête spatiale est devenue une priorité.

Aussi, sur tous les événements culturels qui ont conduit les États-Unis à mettre de côté le processus. C’est un point de vue intéressant qui confronte la décision de l’Amérique de mettre de côté les différents projets spatiaux au profit de la course aux armements.

The Instigators Date de sortie : dans le courant de l’année 2024

Réalisé par Doug Liman et écrit par Casey Affleck, c’est un film de casse combiné avec un groupe de protagonistes charismatiques. Si tu penses que cela ressemble à la prémisse de La grande arnaque – qui met aussi en vedette Matt Damon – tu as raison.

Seulement cette fois, ce qui pourrait être le plus grand casse du siècle ne se déroule pas tout à fait comme le prévoient ses auteurs. Ce qui entraîne une course-poursuite à travers le monde et aussi, sur le divan d’un thérapeute. Un curieux rebondissement qui promet de faire du film un rebondissement du genre.

