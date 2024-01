Les premières séries originales les plus attendues de 2024.

La première de la série Les Sopranos (1999-2007) a commencé comme une expérience. Mélanger une histoire de criminels qui touchait aux clichés habituels de la mafia avec un regard original sur le monde criminel américain.

Cela, du point de vue de Tony (James Gandolfini), un criminel qui découvre qu’affronter une vie de violence n’est pas aussi facile que pour les autres membres de sa famille. La lignée et la plus énigmatique. Celle liée à une longue traînée de violence qui s’étend sur des décennies et des générations. Le tout, à travers le divan d’un thérapeute et d’une perception, qui doit mettre de l’ordre dans ses affaires mentales et qui sait spirituelles. Ce qui lui permettra d’être l’un des leaders dans l’ombre du New Jersey.

Une telle intrigue ne pouvait pas être racontée dans un long métrage. La série offrait donc le format idéal pour plonger dans la vie de Tony, ses peurs et ses douleurs. Aussi, un scénario cruel, de plus en plus dangereux, qui l’entourait jusqu’à ce qu’il soit cerné par ce qui semblait être une mort certaine. Mais au-delà de la bonté de son histoire, The Sopranos a démontré les possibilités de la série. Sa capacité à divertir et à approfondir, ainsi qu’à créer son propre monde adapté aux univers qu’elle racontait.

2024 rend hommage à cet héritage avec une collection de séries faisant leurs débuts sur le petit écran et en streaming. Cela, à travers des castings extraordinaires, dont la plupart ont une longue carrière hollywoodienne. Il en résulte une large sélection qui prouvera une fois de plus que le format sérialisé est l’un des préférés du public. Nous te laissons avec la liste des plus attendus et, surtout, de ceux qui marqueront à coup sûr une étape importante cette année.

Echo (Disney+)

Echo est la première véritable tentative de Marvel d’amener ses productions vers un ton plus adulte. C’est une promesse que la franchise a essayé de tenir l’année dernière avec l’échec Secret Invasion. Mais cette fois, elle dispose de plus d’éléments pour y parvenir.

Maya Lopez (Alaqua Cox), une survivante de la rue, essaie de trouver sa place dans ce qui semble être une bataille de rue imminente à New York. Pour éviter d’être tuée, elle doit explorer son passé et notamment la façon dont elle a été manipulée par Kingpin (Vincent D’Onofrio).

L’histoire présentera tous ses épisodes le même jour, rompant ainsi avec une tradition de Marvel. Il s’agit également de la première production TV-MA (pour adultes seulement) dans la section des séries de l’univers Marvel Cinematic Universe.

Ted (Peacock)

L’ours immonde et fauteur de troubles de Seth MacFarlane aura l’occasion de briller en 2024. La série Ted, qui arrive sur la plateforme Peacock, se concentre sur ce qui s’est passé avant la sortie de deux longs métrages. Ainsi, ce préquel, qui se déroule en 1993, raconte l’adolescence de John Bennett (Max Burkholder) et la façon dont il a dû gérer la présence de Ted dans sa vie.

Mais plus que cela, la série est – ou promet d’être – une exploration sournoise de la sitcom stéréotypée pour adolescents, populaire dans la dernière décennie du 20e siècle. Il est donc plus que probable que les aventures de la peluche dans l’humour profane auront une ressemblance plus qu’évidente avec la saga American Pie. C’est du moins ce que l’on peut dire, assure son trio de créateurs, dont MacFarlane lui-même, Paul Corrigan et Brad Walsh.

Griselda (Netflix)

Sofía Vergara quitte le terrain familier de la comédie pour plonger tête baissée dans une intrigue violente. L’histoire d’une femme d’affaires colombienne et cerveau d’un cartel criminel aux multiples tentacules est plus qu’une simple exploration d’un personnage controversé. C’est aussi une réflexion sur la culture qui permet et soutient l’existence d’un réseau criminel, avec des implications pour l’ensemble de la société colombienne.

Le résultat est une analyse de la façon dont la corruption peut transformer l’argent en un outil du crime organisé à un niveau dangereux. Plus encore, lorsque la notion de position politique finit par être marquée par le monde du crime dans un pays en crise.

Expatriés (Prime Video)

D’après le livre The Expatriates de Janice Y. K. Lee, est l’une des premières les plus attendues de la plateforme. Avec un casting mené par Nicole Kidman, la série raconte l’histoire d’une tragédie qui commence par un incident fortuit. Mercy (Ji-young Yoo), la nounou de la famille de Margaret (Kidman), est propulsée dans des scénarios entièrement nouveaux. Mais, plus que cela, à remettre en question ce qu’elle pensait être la morale, l’éthique et même sa propre culture.

Se déroulant à Hong Kong en 2014, cette production est un mélange entre l’exploration d’une culture répressive et le besoin de comprendre l’amour contemporain. Surtout lorsque Mercy doit faire face à un triangle de loyauté qui va changer sa vie, et pas pour le meilleur.

Les maîtres de l’air (Apple TV+)

Produite par Steven Spielberg, Tom Hanks et Gary Goetzman, cette mini-série en neuf épisodes explore la vie des hommes du 100e groupe de bombardement, également connu sous le nom de Bloody Hundredth. Ce groupe de pilotes, dont les missions à bord de B-17 classiques pouvaient souvent leur coûter la vie, est devenu un héros historique. Notamment pour leurs performances exceptionnelles contre le troisième Reich d’Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale.

La production – basée sur des événements réels – explore le côté humain du groupe, ainsi que les différents scénarios auxquels ils ont dû faire face au combat. Cela permet au texte de s’étendre sur plusieurs scénarios différents. De la mort en vol au fait d’être fait prisonnier de guerre. L’intrigue explore soigneusement ce qui entoure chacun de ses personnages et les événements capitaux auxquels ils ont participé.

Mr. & Mrs. Smith (Prime Video)

La série adapte le film de 2005 du réalisateur Doug Liman dans une version qui met davantage l’accent sur la relation des personnages. John (Donald Glover) et Jane (Maya Erskine) Smith sont une paire d’espions qui doivent travailler sous l’apparence d’un couple marié.

Mais ce qui commence comme une façade qui fonctionne parfaitement dans de multiples scénarios devient plus compliqué lorsque les deux tombent amoureux. Surtout lorsque leur mission la plus importante les oblige à repenser leurs loyautés et leurs points de vue. La série a été retardée à plusieurs reprises – plus récemment en raison de la grève des scénaristes et des acteurs – et a également changé de casting et de scénaristes. Mais à l’heure actuelle, elle semble être l’un des projets les plus solides de Prime Video pour cette année.

Avatar : Le dernier maître de l’air (Netflix)

Le succès de One Piece a probablement donné quelques leçons à Netflix. Ainsi, l’adaptation animée bien-aimée pourrait devenir l’un des plus gros succès de l’année sur la plateforme. Avec Gordon Cormier dans le rôle d’Aang, la série suivra le dernier membre survivant des Nomades de l’air. Il pourrait s’agir ou non de l’Avatar annoncé par la prophétie, qui pacifiera les nations de l’air, du feu, de la terre et de l’eau.

Tout semble indiquer qu’un accent particulier a été mis sur la fidélité de l’histoire à l’original et aussi sur une production de haute qualité. Pour l’instant, Netflix a mis de l’argent et des efforts pour transposer le monde fictif sur le petit écran avec autant de détails que possible. Bonne nouvelle pour les fans inconditionnels du matériau d’origine.

Shogun (FX)

Le drame d’époque, qui a déjà marqué l’histoire de la télévision, revient pour explorer ses points forts en streaming. John Blackthorne (Cosmo Jarvis) est un marin anglais qui, après un incident maritime, se retrouve naufragé sur les plages du Japon féodal. Cela le met sous l’influence de Lord Toranaga (Hiroyuki Sanada), un daimyo qui doit lutter pour la stabilité de son territoire.

À son tour, John tombera amoureux de Lady Mariko (Anna Sawai), une dame mystérieuse qui possède également un talent considérable pour le combat. Sur fond d’intrigues politiques, l’Anglais doit comprendre les subtilités du pouvoir pour survivre.

Fallout (Prime Video)

Jonathan Nolan et Lisa Joy (Westworld), adaptent cette histoire basée sur la franchise de jeux vidéo Bethesda du même nom. L’intrigue raconte l’histoire d’un monde apocalyptique réduit à l’état de ruines. Les survivants sont divisés entre ceux qui habitent de luxueux abris nucléaires et ceux qui ont dû se battre au-delà de ces enceintes.

Le choc entre les deux cultures deviendra inévitable. Mais bien plus encore, un regard déchirant sur les limites de l’humanité, la peur et ce qui se cache derrière un univers complexe qui montre à peine ses subtilités.

Agatha : The Darkhold Diaries (Disney+)

Agatha Harkness (Kathryn Hahn), sorcière écarlate et personnage de Vision, revient dans le Marvel Cinematic Universe avec un récit qui lui est propre. Cette fois, il s’agit d’un voyage dans le passé du personnage. En même temps, comment elle a obtenu ses pouvoirs et a été corrompue par la cupidité.

On sait peu de choses sur la façon dont la série racontera l’histoire précédente, mais ce qui est clair, c’est qu’il s’agit d’une étude plus approfondie du monde magique de Marvel. Ce qui relie (même subtilement) l’intrigue à certains des endroits les plus inexplorés de la franchise.

Le Pingouin (HBO)

Oswald Cobblepot (Colin Farrell) a beaucoup de choses à raconter sur le monde criminel de Gotham. Cela permet à l’intrigue de cette série de se déplacer sur des terrains sombres allant de la corruption politique aux crimes les plus sordides. Plus urbaine, plus proche de la rue et liée à la dimension mafieuse des bandes dessinées DC, c’est un changement de registre pour la franchise.

Et bien que le projet ne soit pas lié au futur univers cinématographique de l’éditeur, c’est une bonne expérience pour montrer ce que ses récits fondateurs peuvent offrir. Il est produit par Matt Reeves, Farrell, Dylan Clark et Lauren LeFranc. Ce qui le relie directement à Batman II, dont la sortie est prévue pour 2025.

Ripley (Netflix)

Après que Saltburn a laissé l’Internet perplexe, l’histoire qui semble avoir donné naissance à ce récit sordide revient sur le petit écran. La série adapte Le talentueux Mr Ripley sous un angle différent, désormais du point de vue du personnage principal, interprété par Andrew Scott.

Se déroulant dans l’Italie des années 1960, le scénario suit Tom Ripley dans ses années de formation. Il détaille également comment il est devenu une présence obscure parmi les cercles sophistiqués d’Américains dans le pays.

