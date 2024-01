Les grands acteurs, actrices et réalisateurs qui nous ont quittés en 2023.

En 1978, l’actrice Ingrid Bergman a déclaré dans une interview que la célébrité n’avait qu’un seul avantage. Celui d’être reconnu jusqu’au dernier souffle, même par une génération qui n’était pas née à l’époque. Cette phrase peut ressembler à une devinette, mais en réalité, elle a beaucoup à voir avec la signification de la célébrité. Surtout de nos jours, où de nombreuses figures parmi les plus renommées occupent une place importante dans la culture pop. À tel point que leur mort est une cause de chagrin et de deuil pour beaucoup de leurs fans.

Un point qui a été démontré en l’an 2023, avec la mort de plusieurs acteurs, actrices et réalisateurs qui formaient une partie essentielle du monde du divertissement. Que ce soit pour leurs contributions uniques, leurs rôles majeurs ou pour avoir été les jalons d’un avant et d’un après de divers genres. Ce qui est certain, c’est que ceux qui sont décédés ces derniers mois ont laissé derrière eux une longue histoire qui couvre le meilleur du monde du divertissement. Aussi, des réflexions sur leurs vies et leur héritage sur la façon dont nous comprenons le divertissement.

En commémoration de ses mémoires, voici une liste d’acteurs, d’actrices et de réalisateurs décédés cette année. D’un cinéaste espagnol classique, à un interprète qui a incarné le célibat et ses expériences dans la dernière décennie du siècle dernier. Tous sont des souvenirs importants pour notre mémoire collective et en particulier, ce que les grandes histoires du cinéma et de la télévision offrent dans leur sillage. Le grand héritage qu’ils offrent tous à la postérité.

Ryan O’Neal

La star de succès tels que Love Story d’Arthur Hiller et Barry Lyndon de Stanely Kubrick est décédée le 8 décembre 2023 d’une insuffisance cardiaque. Cela, bien qu’à 82 ans, il ait souffert d’une série de maladies graves, dont une leucémie et un cancer de la prostate. Cela a fait de sa vie privée une source de spéculations et de commentaires.

Cependant, il était surtout connu pour être un acteur polyvalent qui pouvait jouer aussi bien un héros romantique que des rôles plus sombres. C’est ce qui a fait de lui une idole à l’âge de 22 ans seulement. C’est alors qu’il a interprété Oliver, l’amoureux infortuné, dans le drame classique des années 1970 réalisé par Hiller. Plus tard, et après plusieurs échecs au box-office, il trouvera son heure de gloire avec Kubrick. Ce dernier lui a donné le coup de pouce définitif en tant qu’interprète mature.

Matthew Perry

La star de la célèbre série Friends a connu une longue route faite de maux physiques et d’addictions, qui a marqué plusieurs hauts et bas dans sa carrière. Tout cela a conduit à sa mort le 28 octobre, à l’âge de 54 ans, avec un passé médical compliqué derrière lui.

Surtout connu pour son rôle de Chandler Bing, il a accédé très tôt à la célébrité. En dix saisons de la série bien-aimée de NBC, il est devenu une icône mondiale de la comédie et a incarné les angoisses de toute une génération. Mais plus encore, il a exploré les sensibilités d’un nouveau type de masculinité qui a fait date dans le show-business.

Après la fin de la production, l’artiste n’a pas connu à nouveau un succès similaire. Et ce, malgré des apparitions dans des séries telles que Studio 60 on the Sunset Strip, Go On et The Odd Couple, et dans des films tels que Fools Rush In, The Whole Nine Yards et 17 Again. En 2022, il publie le livre Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, dans lequel il parle de ses addictions et des points les plus sombres de sa vie.

Suzanne Somers

L’actrice, auteure, chanteuse et femme d’affaires est décédée le 15 octobre à l’âge de 76 ans. Elle a commencé sa carrière en 1977 dans la série Appartement pour trois. Un succès mondial qui a fait d’elle une cover girl pour plusieurs grandes publications américaines.

En 1991, elle est à nouveau le visage d’un phénomène télévisuel avec Yours and Mine, dans lequel elle joue aux côtés de Patrick Duffy. Neuf ans plus tard, on lui diagnostique un cancer du sein agressif, auquel elle survit et qu’elle raconte dans un livre. En tant qu’écrivain à succès, elle a utilisé sa visibilité pour analyser des questions telles que la beauté, la santé et la maladie chez les femmes. Cela a fait d’elle une célébrité hors écran.

Piper Laurie

Connue pour ses rôles dans Carrie et Twin Peaks, elle est décédée le 14 octobre à l’âge de 91 ans. Alors qu’elle est encore très jeune, elle reçoit une nomination aux Oscars pour son rôle dans le drame The Hustler, réalisé par Robert Rossen en 1961. En 1976, elle deviendra une icône de la culture pop en incarnant Margaret White, la mère religieusement fanatique de Carrie (Sissy Spacek).

Le film de Brian De Palma, basé sur le livre de Stephen King, est devenu un classique instantané de l’horreur. Son interprétation d’une femme dominatrice et monstrueuse lui vaut une deuxième nomination aux Oscars. En 1986, elle en reçoit un troisième pour Children of a Lesser God de Randa Haines. Ce film est le ciment de son futur succès.

Michael Gambon

L’acteur britannique est décédé le 28 septembre après une pneumonie compliquée. À cette date, il s’était déjà retiré de la scène, en raison de la maladie d’Alzheimer. Cela l’a incité à publier un adieu émouvant, dans lequel il avouait être incapable de se souvenir de ses répliques dans son livret.

Interprète de théâtre, il est devenu mondialement célèbre lorsqu’il a décroché le rôle d’Albus Dumbledore dans la série de films Harry Potter. C’était un véritable défi d’acteur. Le personnage avait auparavant été interprété par Richard Harris. Mais après son décès, la recherche du nouveau visage du directeur de l’école de sorcellerie Poudlard s’est compliquée. Mais le bâton est tombé sur Gambon, qui a apporté une nouvelle sensibilité et une nouvelle énergie au sorcier.

William Friedkin

Le meilleur réalisateur oscarisé pour Contre l’empire de la drogue et L’exorciste est décédé le 7 août à l’âge de 87 ans. Connu pour avoir poussé le mouvement du Nouvel Hollywood dans les années 1970, sa carrière s’est distinguée pour avoir porté à l’écran des sujets denses et inconfortables.

Mais c’est son interprétation de la pièce de William Peter Blatty sur la possession d’une jeune fille qui prouvera sa capacité au scandale. Le réalisateur a transformé l’histoire d’horreur religieuse en une critique sociale, une exploration des sensibilités ecclésiastiques et des limites du cinéma d’horreur. Avec des séquences qui choquent et dégoûtent encore aujourd’hui, Friedkin a ouvert une nouvelle étape dans le cinéma de genre. Une étape qui associait des sous-entendus philosophiques à des images grotesques.

Lance Reddick

Connu pour ses rôles dans Lost, The Wire, Fringe et la franchise John Wick, il est décédé le 17 mars à l’âge de 60 ans. Il a débuté sa carrière en tant qu’artiste de théâtre à l’Eastman School of Music (Rochester, New York) et à l’université de Yale. Mais c’est sur le petit écran qu’il a trouvé sa chance en incarnant des personnages tordus, souvent violents et impitoyables. Plusieurs d’entre eux l’ont rendu célèbre.

Au cinéma, il a fait de même en jouant Charon, le concierge de l’hôtel Continental à New York. Ce qui n’était au départ qu’un petit rôle secondaire est devenu plus élaboré au fil de la franchise et a donné de la profondeur à ce personnage inquiétant. Curieusement, le personnage est assassiné dans John Wick 4, qui met respectueusement un terme à la vie de l’interprète.

Andre Braugher

L’acteur de théâtre et de télévision, est décédé le 11 décembre 2023, à l’âge de 61 ans. Il s’est fait connaître grâce à ses rôles dans Homicide : Life on the Street et Men of a Certain Age. Cependant, c’est le personnage du capitaine Ray Holt dans la série Brooklyn 99 qui a fait de lui une icône du petit écran et, plus tard, du streaming.

Doté d’un sens de l’humour tordu et subtil, son interprétation de héros généralement grincheux, mais au grand cœur, a captivé les fans. Également, sa capacité à mélanger comédie et drame avec intelligence et subtilité.

Mark Margolis

Le 3 août, l’acteur qui s’est rendu célèbre en exprimant sa rage au son d’une cloche est décédé à l’âge de 83 ans. Cruel Hector Salamanca dans Breaking Bad et Better Call Saul, il incarnait une grande partie du côté sombre des deux séries. Mais en même temps, les secrets que le reste des personnages portaient sur leur dos.

Vétéran du théâtre, il a fait le saut au grand écran avec Scarface et Ace Venture : Pet Detective.Fait curieux : il faisait partie du casting récurrent des films de Darren Aronofsky, qu’il a accompagné depuis le théâtre jusqu’à son premier projet cinématographique, Pi.

Angus Cloud

L’acteur de 25 ans est décédé le 31 juillet. Cela, à la suite de ce qui a été déterminé comme étant une overdose causée par de la méthamphétamine, du fentanyl, de la cocaïne et des benzodiazépines.

L’interprète avait rendu public son combat contre la dépression et la dépendance. Surtout après le décès de son père. En fait, le Fezco d’Euphoria, un trafiquant de drogue au grand cœur, reflétait en quelque sorte ses luttes et ses angoisses.

Paul Reubens

Le regretté Pee-wee Herman est décédé le 30 juillet à l’âge de 70 ans. Sa carrière a débuté au sein du groupe comique Groundlings. À partir de là, il s’est distingué par sa capacité d’improvisation et aussi par son aptitude à tâter de curieux personnages. L’un d’entre eux, un homme étrange doté d’une énorme imagination, finira par être sa création la plus connue.

Le Pee-wee Herman Show, qui a commencé comme une pièce de théâtre avec quatre sketches, est devenu si populaire qu’il est passé à la télévision. En 1986, il a été rebaptisé Pee-wee’s Playhouse et a été diffusé sur CBS jusqu’en 1990. Ensuite, en raison d’un scandale lié à sa présence dans un film pour adultes, il a perdu de sa stature jusqu’à disparaître presque complètement.

Alan Arkin

L’acteur, réalisateur, producteur et auteur oscarisé est décédé le 23 juin à l’âge de 89 ans. Alan Arkin est devenu célèbre pour ses interprétations qui allient la comédie satirique au sens dramatique. C’est ainsi qu’il a remporté l’oscar pour le film Little Miss Sunshine en 2006.

En plus de son travail à Hollywood, Arkin a écrit quatre films à succès . The Lemming Condition, ses suites immédiates The Clearing et les mémoires An Improvised Life et Out of My Mind. Dans ces derniers, il raconte sa relation avec la célébrité et la solitude.

Julian Sands

Ce Britannique de 65 ans est mort après s’être perdu lors d’une randonnée sur un sentier dans le sud de la Californie. Pendant cinq mois, les responsables de la région l’ont cherché dans les bois environnants. Six semaines plus tard, des restes humains ont été localisés dans la région. Mais ce n’est que le 27 juin qu’ils ont été identifiés comme étant le corps de l’acteur.

Sands a connu son premier grand succès dans le drame d’époque Une chambre avec vue, sorti en 1985. Il est ensuite apparu dans Adieu à Las Vegas, Arachnophobia et à la télévision dans les séries Dexter et 24.

Tom Sizemore

Resté dans les mémoires pour son succès aux côtés de Quentin Tarantino, il est décédé le 3 mars à l’âge de 61 ans des suites d’un anévrisme cérébral. Sa carrière, marquée par des scandales personnels qui ont souvent éclipsé son travail, a été controversée. Et ce, bien qu’il ait agi sous les ordres de Martin Scorsese, Steven Spielberg, Oliver Stone et Michael Mann.

Mais les accusations portées contre lui pour violence et agression l’ont même conduit en prison. Malgré tout, Sizemore s’est distingué comme un acteur de caractère capable de donner vie à des personnages d’action émotionnellement complexes.

Raquel Welch

La star, considérée comme une icône de beauté depuis toujours, est décédée le 15 février à l’âge de 82 ans. En 1960, elle devient un visage récurrent de la science-fiction, apparaissant dans des films tels que Fantastic Voyage et One Million Years B.C. Ce dernier laissera dans l’histoire du cinéma son image en bikini de fourrure, devenue un emblème de la série b du genre.

En 2001, elle revient à la célébrité avec le film de Robert Luketic, A Very Legal Blonde, dans lequel elle fait la satire de ses rôles fréquents de femme fatale. Cela lui vaut un renouveau dans le monde du cinéma.

Carlos Saura

Le célèbre réalisateur espagnol d’avant-garde est décédé le 10 février à l’âge de 91 ans, un jour avant de recevoir le prix honorifique des Goya Awards 2023. Un symbole de son importance dans le cinéma du pays et dans le reste du monde.

De La caza de 1966 à sa célèbre trilogie flamenco, Bodas de sangre, l’œuvre de Saura est un hommage à la création artistique de son pays. C’est aussi un commentaire social important sur les changements politiques européens. Plusieurs d’entre eux ont été célébrés dans ses films.

Gina Lollobrigida

Celle que l’on appelait la plus belle femme du monde est décédée le 15 janvier à l’âge de 95 ans. Artiste aux multiples facettes, elle a déployé sa créativité dans une carrière artistique prolifique qui s’étendait du grand écran à la peinture et à la sculpture. Cette dernière lui a valu une reconnaissance supplémentaire en Espagne et en France.

En 1997, il a même tenté de se lancer dans la politique dans son pays natal, l’Italie. Bien qu’elle n’ait pas réussi, sa capacité à incarner le citoyen ordinaire lui a fait retrouver les lauriers du succès et lui a permis de redevenir une figure centrale du pays.

Ray Stevenson

L’acteur a connu une mort surprise le 21 mai à l’âge de 58 ans. Il laisse derrière lui une carrière prolifique qui a touché à tous les genres. De son ascension dans la comédie dramatique Vol en quête d’amour de Paul Greengras, à son bref passage chez Marvel, en passant par son dernier rôle dans Ahsoka.

L’interprète s’est distingué en apportant du caractère et surtout de la complexité intellectuelle à ses personnages. Un élément pour lequel les publics les plus divers se souviendront de lui dans plusieurs franchises à la fois.

