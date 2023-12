Les cinq meilleures séries dramatiques de Netflix pour 2023.

Le film Le chanteur de jazz de 1927 a un double poids dans l’histoire du cinéma. D’une part, il s’agit de la première comédie musicale de l’industrie cinématographique mondiale. Le réalisateur, Alan Crosland, a transformé l’histoire d’un homme cherchant à poursuivre sa vocation de musicien en une mise en scène artistique. S’inspirant de la comédie musicale de Broadway du même nom, il a combiné un récit pointu et bien raconté sur la douleur humaine avec une partition musicale exceptionnelle.

Ce qui fait de ce long métrage un autre jalon de l’industrie cinématographique. C’est aussi le premier film à approfondir son récit du point de vue de la dramaturgie. De la vie d’un personnage tragique en quête de rédemption, à son triomphe sur scène après des années de lutte. Le film exalte le meilleur de l’être humain, tout en plongeant dans la peur et, à la fin, dans l’espoir, à travers un point de vue artistique et, sans aucun doute, allégorique. C’est le premier pas dans un genre devenu capital au cinéma et qui lui a donné plusieurs de ses œuvres les plus mémorables.

Les plateformes de streaming ne sont pas étrangères à son influence. Par conséquent, certains de leurs meilleurs contenus appartiennent aux histoires qui exaltent les émotions et une perspective spirituelle. En même temps, celles qui explorent les grands dilemmes moraux et intellectuels. Pour approfondir le sujet, voici les cinq meilleures séries dramatiques sorties sur Netflix cette année. D’un débat sur l’éthique à la douleur causée par un événement violent, en passant par une crise sociale qui s’aggrave. La sélection couvre toutes sortes d’histoires intéressantes avec un élément commun. La nature humaine dans ses défauts et ses vertus.

Une famille normale

Adam (Björn Bengtsson) et Ulrika (Lo Kauppi) mènent une vie ordinaire, jusqu’à ce que leur fille Stella (Alexandra Karlsson Tyrefors), âgée de quinze ans, soit violée. Malgré la gravité du crime, ils décident de le garder secret, pour éviter un procès compliqué qui pourrait rendre toute la situation plus traumatisante. Mais les séquelles émotionnelles d’un tel acte de violence se propagent pendant des années après.

Le scénario de Hans Jörnlind et Anna Platt adapte la pièce de théâtre de l’écrivain Mattias Edvardsson à partir de sa prémisse centrale. La façon dont un événement brutal peut marquer l’avenir non seulement de la victime, mais aussi de tous ceux qui l’entourent. Peu à peu, l’intrigue montre comment la peur et la culpabilité deviennent des points critiques dans la vie de Stella au début de sa vie d’adulte. Parallèlement, une faille irrémédiable se creuse dans la relation de ses parents.

Avec la photographie sobre de Gustav Danielsson, qui transforme les espaces en allégories de la solitude, la série est une réflexion tortueuse sur la violence. C’est aussi un débat éthique qui ne trouve pas de réponses, mais laisse, dans son sillage, une morale amère. Personne ne peut échapper aux conséquences de ses actes.

La lumière que tu ne peux pas voir

Toute la lumière qu’on ne peut pas voir. Louis Hofmann dans le rôle de Werner, 16 ans, dans l’épisode 101 de Toute la lumière que nous ne pouvons pas voir. Cr. Katalin Vermes/Netflix © 2023

Basée sur le livre du même nom d’Anthony Doerr, la série raconte la Seconde Guerre mondiale sous un angle rare. Des jeunes hommes qui doivent faire face à l’occupation nazie et se soumettre à leurs rangs pour éviter la mort, à ceux qui luttent secrètement contre l’ennemi. The Light You Can’t See examine le dilemme de la neutralité et de la position morale au milieu d’une guerre dévastatrice.

Bien plus, il médite sur les raisons qui poussent les gens à agir activement contre des actes injustes. Entre conte moral et regard dramatique sur un événement qui a marqué le 20e siècle, la série examine également l’éthique contemporaine. Le tout à travers la nécessité de maintenir l’humanité au milieu d’un événement brutal qui a déchiré l’Europe et laissé des séquelles irréparables.

Pour ses derniers chapitres, la production laisse un message puissant dans son sillage. Celui de la capacité de toute personne à faire cesser la souffrance, la peur et la violence. Peut-être le point le plus porteur d’espoir de cette intrigue pessimiste.

La reine Charlotte : une histoire de Bridgerton

Bridgerton, basé sur les livres de Julia Queen, a été un succès auprès du public et des critiques. Il n’est pas surprenant que l’histoire de l’un de ses personnages les plus emblématiques soit devenue un dérivé de la prémisse centrale.

Cependant, la mini-série, qui raconte l’histoire de la romance entre la reine Charlotte (India Amarteifio) et le roi George (Corey Mylchreest), est bien plus qu’une production dérivée. Il s’agit en fait d’un récit sensible sur l’amour au milieu d’une situation tragique et surtout, sur le devant de la scène du pouvoir.

Se déroulant pendant la jeunesse des deux monarques, le scénario détaille non seulement la première rencontre entre les jeunes gens, mais aussi la maladie mentale du roi. Un élément qui transformera le mariage royal en un défi émotionnel et intellectuel pour le couple. En même temps, un dilemme avec lequel l’Angleterre devra se débattre entre les fils de l’influence et de la manipulation. Le scénario le plus compliqué d’une histoire qui évolue entre plusieurs genres différents, mais qui trouve ses meilleurs moments dans le drame.

Le corps en feu

Le 4 mai 2017, le corps du policier Pedro Rodríguez est retrouvé brûlé par la Guardia Urbana de Barcelone. Ce serait le début de l’une des affaires les plus difficiles et les plus tragiques auxquelles la ville et les forces de police ont dû faire face. Le crime impliquait non seulement la femme de la victime, mais aussi un autre de ses collègues dans un triangle amoureux tordu. C’est rapidement devenu une affaire qui a remis en question l’éthique de l’institution.

La série Body on Fire raconte les détails entourant l’enquête judiciaire et criminelle de l’affaire. En même temps, elle détaille comment la relation entre Rosa Peral (Úrsula Corberó) et Albert López (Quim Gutiérrez) est passée d’une romance clandestine à une circonstance plus dangereuse. Surtout lorsqu’elle a constitué le terrain idéal pour planifier le meurtre violent de Pedro (José Manuel Poga). Peu à peu, le couple amoureux a construit un scénario dans lequel il a couvert les alibis de l’autre. Cependant, une fois le meurtre découvert, les deux sont devenus des ennemis implacables.

Entre vrai crime et fiction, l’intrigue aborde des points épineux tels que la dégradation morale, la souffrance de l’entourage de la victime et la violence des auteurs. Ceci, grâce à un merveilleux scénario qui parvient à embrasser le sinistre drame sous toutes ses facettes.

Médecine mortelle

Le production la famille qui a construit un empire de douleur, un mix de six épisodes de l’article La famille qui a construit un empire de douleur par Patrick Radden Keefe et… Pain Killer : un empire de la tromperie et les origines de l’épidémie d’opioïdes. par Barry Meier. Ces deux approches plongent dans la très grave crise des opioïdes qui est désormais considérée comme un problème de santé publique en Amérique du Nord. Mais au-delà du témoignage de données et de références concrètes, l’argumentaire se concentre sur la façon dont l’addiction est une plaie visible dans la culture du pays.

De la formulation de l’antidouleur à large spectre OxyContin et de la croissance du fabricant Purdue Pharma. La série s’intéresse aux sombres dessous du monde pharmaceutique et à son importance aujourd’hui. Le point le plus sensible, cependant, est la façon dont elle examine la souffrance des toxicomanes. D’abord, victimes de maladies et de blessures débilitantes, et enfin, de circonstances médicales violentes. Le point le plus dramatique de l’intrigue.

