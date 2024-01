Les 15 séries les plus attendues de 2024

L’année 2024 s’annonce très variée en matière de séries télévisées. L’année 2023 a vu la fin de certains projets très appréciés comme Succession ou Ted Lasso, mais aussi des premières acclamées comme The Last of Us ou Ahsoka. Il est maintenant temps de les mettre de côté pour profiter des productions qui reviendront – ou feront leurs débuts – sur le petit écran au cours des 12 prochains mois.

Parmi elles, il y aura des drames fantastiques, des histoires de science-fiction incroyables, des romances, des adaptations de romans célèbres…. Cette année s’annonce également comme celle où les plateformes de streaming devront une fois de plus se partager le butin de l’audience. Car toutes, HBO, Disney+, Netflix, Prime Video et compagnie, auront plusieurs premières très puissantes au cours de l’année 2024. Voici une liste de 15 séries parmi les plus attendues.

Dragon House T.2 (HBO)

Peu de séries parviendront à attirer un public aussi large que La maison du dragon. La préquelle de Game of Thrones a remporté la bataille contre Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux du Pouvoir et aspire désormais à dominer 2024 d’une main de fer. La danse des dragons, comme on appelle la guerre civile des Targaryen, a déjà éclaté. Le Vert et le Noir plongeront Westeros dans le chaos le plus total avec la récompense du Trône de fer à l’horizon.

Date de sortie : été 2024.

The Squid Game T.2 (Netflix)

The Squid Game est devenu l’un des plus grands succès de l’histoire de Netflix. Il était évident que la plateforme ne pouvait pas lâcher une machine à or de ce calibre comme ça, et elle a donc rapidement mis une nouvelle saison en développement. En plus de l’émission de téléréalité El Desafío, la série reviendra avec de nouveaux épisodes en 2024. Cependant, on en sait peu sur eux, car le studio veut maintenir la tension jusqu’au dernier moment. En tout cas, tout laisse présager de nouvelles épreuves macabres où la vie des personnages est constamment menacée.

The Boys T.4 (Prime Video)

La série de super-héros la plus gambadante d’aujourd’hui revient également en 2024. Butcher, Hughie, Starlight et compagnie continueront à tenter d’arrêter le redoutable Patriot. Au cours des trois saisons précédentes, le projet n’a fait que gagner en violence, en action et en humour irrévérencieux. Amazon Prime Video se moque des films de super-héros de Marvel et de DC comme de personne. Elle aime tellement The Boys qu’elle ne cesse d’ajouter des spin-offs pour étendre son univers cinématographique déjà riche et étendu.

The Bridgertons T.3 (Netflix)

L’une des séries les plus réussies de Netflix reviendra sur la plateforme en 2024. The Bridgertons revient avec sa troisième saison pour explorer la romance naissante de Penelope Featherington et Colin Bridgerton. Huit épisodes qui ne demandent qu’à faire craquer à nouveau les fans du projet, qui a gagné une place dans le cœur du public il y a trois ans. Cette fois, comme pour les grandes séries de la société, la saison sera divisée en deux parties afin d’étirer le phénomène au maximum dans les dernières étapes de la saison printanière.

Date de première Partie 1 : 16 mai 2024.

Date de diffusion Partie 2 : 13 juin 2024.

L’Acolyte (Disney+)

Photo par Kate Green/Getty Images pour Disney

Pour la première fois dans le domaine audiovisuel, Star Wars sort de la saga Skywalker. L’Acolyte se déroulera dans la Haute République, des siècles avant la naissance d’Anakin et tous les événements des films. À ce titre, il s’agit de l’une des séries de la franchise les plus attendues de toute l’année 2024. Jusqu’à présent, très peu de détails ont été donnés à son sujet, même si l’on sait qu’il y aura plusieurs Jedi et Sith. Le ton s’annonce beaucoup plus sombre que d’habitude, il a donc toute l’attention des fans de la communauté galactique.

Avatar : La Légende d’Aang (Netflix)

Avatar : La Légende d’Aang est une série animée qui a marqué toute une génération au début des années 2000. Et bien qu’elle ait déjà eu droit à un film en prise de vue réelle réalisé par M. Night Shyamalan qui a été un désastre total, Netflix veut à nouveau tenter une adaptation en prise de vue réelle. Le petit Aang est le dernier maître de l’air vivant. Mais il est aussi l’Avatar, un être capable de maîtriser les quatre éléments : l’eau, la terre, l’air et le feu. Grâce à ces pouvoirs, il peut rétablir la paix entre les quatre nations. La nation du feu a établi un empire sadique et malveillant qui menace de tout détruire. Avec Katara, Sokka et son fidèle Appa, le garçon doit tenter de les arrêter tout en apprenant à maîtriser les éléments.

Date de sortie : 22 février 2024.

Echo (Disney+)

Marvel revient une fois de plus sur le petit écran via Disney+. Mais Echo sera une série très différente du reste de l’UCM. Pour commencer, parce qu’elle se concentre sur un personnage secondaire largement inconnu du grand public, la jeune et intrépide Maya Lopez, interprétée par Alaqua Cox. Pour continuer, parce qu’il s’agit du retour de deux titans de la franchise, le Kingpin de Vincent D’Onofrio et le Daredevil de Charlie Cox. Enfin, parce que le projet est le premier à être classé R (pour adultes) et à porter le label Marvel Spotlight, destiné aux productions UCM mais indépendant du reste de la saga. En d’autres termes, les fans pourront le voir sans avoir vu tout ce qui précède.

Date de sortie : 10 janvier 2024.

Skeleton Crew (Disney+)

Photo par Kate Green/Getty Images pour Disney

L’autre série live-action de Star Wars en 2023 sera Skeleton Crew. Cette fois-ci, on revient à une période familière, puisqu’elle se déroulera en même temps que The Mandalorian, Ahsoka et cie. Les personnages principaux seront quatre enfants perdus qui vivront une aventure à travers la galaxie dans le style des films Amblin (Les Goonies, E.T., Retour vers le futur…) À leurs côtés se trouvera Jude Law, qui jouera vraisemblablement un mystérieux Jedi. Le créateur du projet est Jon Watts, réalisateur de la trilogie Spider-Man de Tom Holland.

True Detective : Polar Night (HBO)

True Detective est de retour. La quatrième saison de cette série d’anthologie s’intitulera Polar Night et, pour la première fois, ne sera pas créée par Nic Pizzolatto. Le célèbre créateur prend le relais d’Issa Lopez, qui a conçu une nouvelle histoire dont les personnages principaux sont deux détectives. Jodie Foster sera la tête d’affiche de ce nouveau volet dans le rôle de Liz Danvers. Kali Reis sera à ses côtés dans le rôle d’Evangeline Navarro. Ensemble, elles devront enquêter sur la disparition des huit hommes qui exploitent la station de recherche arctique Tsalal. Une affaire qui les mènera dans les recoins les plus sombres d’elles-mêmes.

Date de sortie : 15 janvier 2024.

Fallout (Prime Video)

Amazon Prime Video veut dominer l’année 2024 avec l’une de ses séries les plus ambitieuses. La plateforme adaptera la célèbre saga de jeux vidéo Fallout. Elle racontera les conséquences post-apocalyptiques d’une guerre nucléaire qui a laissé le monde dans le chaos. Bien qu’il s’agisse d’une histoire futuriste, elle est fortement influencée par la culture américaine des années 1950. Une intrigue qui parle à la fois d’espoir et de peur, de progrès et de désastre.

Date de sortie : 12 avril 2024.

Reine rouge (Prime Video)

Né directement du phénomène de best-seller de Juan Gómez-Jurado, Red Queen vise à être l’une des productions espagnoles les plus discutées de l’année à venir. Vicky Luengo, l’une des meilleures jeunes actrices actuelles, et Hovik Keuchkerian, connu dans le monde entier pour son rôle de Bogota dans La Casa de Papel, porteront à l’écran ce roman acclamé. Un polar addictif dans lequel la très intelligente Antonia Scott doit assembler les pièces du puzzle tout en essayant de s’entendre avec son partenaire caractériel Jon Gutiérrez.

Date de sortie : 29 février 2024.

Le Pingouin (HBO)

Le Pingouin sera le premier spin-off de The Batman à voir le jour. Le projet se déroulera dans l’univers de la chauve-souris de Robert Pattinson et ramènera le redoutable mafieux histrionique de Collin Farrell. Il s’agit de l’une des séries les plus attendues par les fans de DC. Elle approfondira la montée en puissance d’Oswald Cobbleplot dans la ville décadente et sombre de Gotham City.

Date de première : automne 2024.

Le problème des trois corps (Netflix)

Les créateurs de la série Game of Thrones ont un nouveau projet. David Benioff et D.B. Weiss se lancent dans l’adaptation du roman Le problème des trois corps. Une ambitieuse dystopie de science-fiction avec le premier contact entre la race humaine et des extraterrestres. Une histoire qui rassemble des conspirations, des guerres, des complots, des technologies mystérieuses et, en somme, tout ce que la nature humaine recèle.

Date de sortie : 21 mars 2024.

Le Régime (HBO)

Kate Winslet devrait poursuivre son histoire d’amour avec HBO dans The Regime. Dans la série, elle incarnera la dirigeante d’un régime autoritaire européen. Un drame politique qui présentera la chute de toute la structure du pouvoir qui la maintient à la tête de son pays. L’actrice de Titanic devrait à nouveau livrer l’une des grandes performances de l’année sous la houlette de Will Tracy, scénariste de The Menu et de certains épisodes de Succession.

Date de sortie : 4 mars 2024.

Arcane T.2 (Netflix)

Arcane a ébloui le monde entier avec sa première saison sur Netflix. Née du jeu vidéo populaire League of Legends, elle a toutefois réussi à conserver sa propre identité. Elle racontait l’histoire d’un conflit entre la riche ville de Piltover et la pauvre et dévastée Zaun. Une rivalité qui divise même les familles et les amis, comme Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce ou Viktor. Une guerre dans laquelle le contrôle de l’énergie magique sera en jeu et où il faudra même arrêter des inventions redoutables et monstrueuses. L’intrigue de la nouvelle saison est encore inconnue, même si elle poursuivra sûrement les histoires de ses protagonistes au milieu de ce monde dément.

Date de première : novembre 2024.

