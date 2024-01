Le spin-off de Game of Thrones va être transformé en série animée

Après le succès de Dragon House, HBO envisage toujours la possibilité de réaliser d'autres spin-offs de Game of Thrones – en plus de ceux déjà confirmés. Cependant, l'un d'entre eux a pris une tournure tout à fait inattendue. Selon George R.R. Martincréateur de l'univers de Westeros, 9 Voyages, une production centrée sur les aventures de Lord Corlys Velaryon (Serpent de mer), a l'intention de s'essayer à l'animation.

À l'origine, 9 Voyages devait être une série en prises de vue réelles, mais pourquoi ce changement soudain ? Le bureau américain n'a pas caché que cette décision est due à des contraintes de ressources. Au moins pour cette série, il semble que HBO leur ait imposé une limite, qui n'était pas suffisante pour aller de l'avant avec du contenu avec de vrais acteurs.

Martin reconnaît que l'adaptation de l'histoire de 9 Voyages en prises de vue réelles serait assez coûteuse pour deux raisons. Tout d'abord, une grande partie du récit se déroule sur l'océan. De plus, cela aurait nécessité la création de plusieurs ports maritimes. Il était donc difficile de penser qu'ils pourraient livrer une série de grande qualité avec un budget serré.

“Nous avons fait passer 9 Voyages, notre série sur les voyages légendaires du Serpent de mer, de la prise de vue réelle à l'animation. C'est une décision que je soutiens totalement. Les contraintes budgétaires auraient probablement rendu une version en prise de vue réelle ridiculement chère, avec la moitié de la série se déroulant en mer et la nécessité de créer un port différent chaque semaine. De Driftmark à Lys, en passant par les îles Basilics, Volantis ou Qarth. George R.R. Martin

Les réalisateurs avaient donc deux options : annuler le nouveau spin-off de Game of Thrones ou en faire une série animée. S'ils ont choisi cette dernière option, c'est parce que Martin pense que le public sera très intéressé par 9 Voyages.

C'est drôle comme l'animation est devenue une sorte de bouée de sauvetage quand le portefeuille est serré. Ce ne serait pas la première fois que cela arrive à de grandes franchises. En fait, Amazon Prime Video a eu recours à la même stratégie avec La guerre des Rohirrim, un anime du Seigneur des Anneaux. Il est clair que la majorité de son budget sera encore allouée aux Anneaux de Pouvoir….

“Il y a tout un monde à l'extérieur. Et nous avons beaucoup plus de possibilités de le montrer grâce à l'animation”, a ajouté Martin. Un point intéressant est qu'en dehors de 9 Voyages, il y a deux autres séries animées de Game of Thrones qui pourraient devenir réalité. Et nous disons “pourraient” parce que HBO n'a encore accordé de licence à aucune des trois.

En raison de ce qui précède, il est trop tôt pour parler d'une éventuelle date de première. Nous ne pouvons même pas garantir que les trois productions verront le jour. Nous avons vu par le passé que la direction générale de HBO reçoit plusieurs propositions liées à Game of Thrones, mais que seules certaines d'entre elles sont autorisées à aller de l'avant.

“L'une d'entre elles se concrétisera-t-elle ? Se concrétiseront-elles ? Il n'y a aucun moyen de le savoir. Rien n'est certain à Hollywood”, conclut l'écrivain.

