Jonathan Majors sort de son silence lors d’une interview télévisée aux États-Unis

Après avoir été reconnu coupable de harcèlement et d’abus le 18 décembre, Jonathan Majors va rompre des mois de silence total dans une interview qui sera diffusée à la télévision américaine. À la suite du verdict, Marvel a annoncé son licenciement immédiat en tant que Kang.

Depuis le début de ses démêlés avec la justice, après avoir été arrêté par la police et accusé d’abus et de harcèlement début 2023 par son ex-compagne, Jonathan Majors est resté silencieux. Ses seules déclarations ont été faites par l’intermédiaire de ses avocats, où il a clamé son innocence.

Aujourd’hui, l’acteur va parler de ses ennuis pour la première fois dans une interview avec Linsey Davis d’ABC et sera visible pour la première fois le lundi 8 janvier dans l’émission matinale Good Morning America. Elle sera ensuite diffusée à d’autres moments et une version longue sera diffusée dans l’émission Prime d’ABC News Live le soir même. Puis, à partir du 11 janvier, elle sera disponible en streaming sur Hulu.

Étonnamment, tant Marvel qu’ABC et Hulu appartiennent à Disney, donc même en cas de conflits majeurs, de licenciements et de problèmes avec la justice, tout semble rester en interne.

Jonathan Majors et Linsey Davis dans une interview pour ABC News

Qu’est-ce que Jonathan Majors pourrait révéler au cours de son entretien ?

Il n’y a pas de détails sur l’interview, mais un rapport de Deadline présente en avant-première une photo de l’entretien entre Jonathan Majors et Linsey Davis, bien que le contenu ou les questions ne soient pas connus. On s’attend à ce que l’acteur donne sa version de l’histoire.

Majors a non seulement été reconnu coupable, mais il risque jusqu’à un an de prison pour ses actes, bien qu’on s’attende à ce qu’il bénéficie d’une période de probation. Il sera condamné le 6 février.

Les accusations d’abus et de harcèlement de son ex-partenaire ne sont pas les seules que Jonathan Majors a reçues. Des jours et des semaines après la révélation de l’arrestation de l’acteur, plusieurs personnes ont publié sur les médias sociaux leurs expériences négatives de travail avec Majors.

En plus d’avoir été renvoyé du Marvel Cinematic Universe et d’avoir perdu le rôle de Kang, le principal méchant de la saga du Multivers, l’impact pour Jonathan Majors des allégations d’abus et de harcèlement est profond. Avant d’être reconnu coupable par le tribunal, l’acteur a perdu deux rôles principaux dans deux films. Il a été renvoyé de son agence de représentation et a cessé d’être l’égérie de plusieurs marques.

Le mal est fait. La justice l’a reconnu coupable d’actes aussi graves que le harcèlement et l’abus, de sorte qu’une interview n’aura pas d’impact significatif sur l’amélioration de son image ou la réorientation de sa carrière.

