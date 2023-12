Découvrez pourquoi Yvan Attal a signé la tribune en soutien à Gérard Depardieu malgré son “malaise”

Yvan Attal, acteur et réalisateur français, s’exprime sur sa décision de signer une tribune en soutien à Gérard Depardieu parue dans Le Figaro, malgré ses réticences

Un soutien pour le citoyen Depardieu, pas l’acteur

Yvan Attal évoque son choix de soutenir Gérard Depardieu dans cette tribune, qui dénonce le lynchage médiatique dont l’acteur fait l’objet. Pour Attal, il s’agit de défendre “le citoyen Depardieu” et non pas l’acteur. Il estime en effet que Depardieu ne bénéficie pas du même traitement que d’autres citoyens et que la présomption d’innocence doit être respectée.

Il déplore également la tyrannie d’une certaine morale qui se substitue à la justice et cette “meute qui lynche des gens sur la place publique”. Ainsi, pour l’acteur, il est important d’affirmer que la justice devrait être la seule à parler dans ce genre d’affaires.

Des réactions vives et des repentirs

La signature d’Yvan Attal à cette tribune n’a pas manqué de susciter de vives réactions, y compris au sein de son entourage. L’acteur admet que certaines femmes ont été blessées par cette pétition et se dit attristé par cette situation.

De nombreuses personnalités du monde du cinéma et de la musique ont également signé cette tribune, dont Bertrand Blier, Nathalie Baye, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Jacques Weber, Pierre Richard, Gérard Darmon, Roberto Alagna, Carla Bruni, Arielle Dombasle et Jacques Dutronc.

Une tentative de réécriture par Yvan Attal

Yvan Attal raconte qu’il a tenté, en vain, de reformuler certains passages de la tribune avant de la signer. Il insiste sur le fait qu’il “n’a pas signé cette pétition contre les femmes” et souhaite clarifier son intention.

Il exprime ainsi son engagement envers le respect des droits de tout citoyen, tout en assurant également son soutien envers la cause des femmes. Son choix de signer cette tribune malgré son “malaise” traduit ainsi sa volonté de prendre position pour un traitement équitable de chaque individu, quelle que soit sa notoriété.

Voter pour cet article