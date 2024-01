Adam Driver ferme la porte à un retour dans Star Wars

Lorsque Disney a annoncé Le nouvel ordre Jedi, le nouveau film Star Wars centré sur Rey, des questions se sont rapidement posées sur les acteurs qui seront impliqués au-delà de Daisy Ridley. Le premier à venir à l'esprit était bien sûr Adam Driver, qui a incarné Ben Solo dans la troisième trilogie de la saga intergalactique. Cependant, l'acteur s'est manifesté pour démentir toutes ces rumeurs.

Avant d'aller plus loin, mettons les choses au clair. Spoilers à venir .

Kylo Ren est mort dans Star Wars : Rise of Skywalker. Le dernier moment du personnage a été héroïque, puisqu'il s'est sacrifié pour ranimer Rey en lui transférant sa force. C'était une façon de se racheter après tout le chaos causé par les Chevaliers de Ren. Cependant, elle est également considérée comme l'une des séquences les plus absurdes de l'histoire de la franchise. Très conforme à ce qu'était cette dernière trilogie.

Alors… Pourquoi a-t-on spéculé sur son retour dans Le Nouvel Ordre Jedi ? Parce que certains pensaient que Lucasfilm pourrait utiliser le personnage dans des scènes de flash-back. Ou inventer une résurrection. Ce ne serait pas la première fois que Star Wars a recours à des retours inattendus. Il suffit de demander à Dark Sidious ou à Boba Fett.

Cependant, lors d'une interview avec le podcastSmartlessAdam Driver a clairement fait savoir que son aventure dans Star Wars était complètement terminée. Son apparition dans Skywalker Ascending a été sa dernière et il n'a pas l'intention de jouer à nouveau Ben Solo ou Kylo Ren. Par conséquent, nous pouvons complètement l'exclure de Star Wars : New Jedi Order.

“Ils font des choses, mais pas avec moi. Je ne le fais plus”, a-t-il déclaré. On lui a ensuite demandé si son passage dans Star Wars s'était terminé parce que son personnage s'était également terminé, ce à quoi il a répondu par un “oui” retentissant.

Le nouvel ordre Jedi peut oublier Adam Driver

Pour l'instant, la seule chose que nous savons à propos du Nouvel Ordre Jedi, c'est qu'il se déroulera 15 ans après les événements de Rise of Skywalker. Rey, après avoir détruit Palpatine – apparemment – décide de reconstruire l'Ordre Jedi.

En novembre dernier, Daisy Ridley s'est exprimée sur le long métrage. “Je suis vraiment très enthousiaste à ce sujet. L'histoire est vraiment géniale. J'attends de lire un scénario parce qu'évidemment, je n'ai pas plus de nouvelles”, a-t-elle déclaré. Elle a également déclaré que la narration proposée dans Star Wars : New Jedi Order l'a laissée très surprise : “Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais je suis très excitée.”

Lucasfilm, quant à lui, n'a pas parlé du Nouvel ordre Jedi depuis avril 2023. Peut-être parce que Disney est en train d'apporter des changements importants à sa stratégie de production de contenus Star Wars. la raison ? La dernière série de la franchise n'a pas répondu aux attentes du public sur Disney+. C'est exactement la même chose qui se produit avec Marvel.

Pour cette raison, les dirigeants de Bob Iger ont déterminé que Star Wars et Marvel ne disposeront plus de ressources illimitées. Désormais, ils feront moins de contenu, mais de meilleure qualité. Nous devrons voir si cette décision finira par nuire à Star Wars : New Jedi Order et au reste des films et des séries qui sont déjà confirmés.

