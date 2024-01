7 suites très attendues à venir en 2024

Les suites ne sont pas un phénomène contemporain, même si elles semblent l’être. En fait, ce qui est considéré comme le premier grand film du cinéma a eu une suite immédiate.

The Birth of a Nation, réalisé par D.W. Griffith, est sorti en 1915. Griffith et sorti en 1915, racontait en détail comment l’Amérique avait commencé son voyage pour devenir la nation la plus puissante du monde. Mais curieusement, La chute d’une nation, sorti l’année suivante, raconte les premiers points de corruption dans l’ambitieux projet de nation. Et si les deux peuvent être regardés séparément et indépendamment, ils constituent ensemble une expérience cinématographique.

On pourrait dire la même chose d’œuvres telles que Le Parrain II, Aliens : le retour et Terminator 2 : le jugement dernier. Ils font tous partie d’univers qui sont des jalons du divertissement cinématographique. Mais en poursuivant les histoires, ils ne se contentent pas d’améliorer l’expérience originale, ils l’approfondissent. Le succès de la prémisse a donné à un certain nombre d’histoires inoubliables la chance d’étendre leurs récits à un autre niveau. Elles sont même devenues le début de sagas et de franchises qui s’étendent sur plusieurs dimensions différentes de l’original. Cela permet une nouvelle vision du cinéma en tant que média en constante croissance.

Voici sept suites à venir sur le grand écran cette année. De la suite d’une interprétation controversée d’un méchant traditionnel au nouveau chapitre d’un classique des années 1980. Les suites, qui sortiront en 2024, couvrent tous les genres et tous les personnages. Un voyage à travers le meilleur du cinéma d’aujourd’hui.

Joker : Folie à Deux, 4 octobre 2024

Le premier volet, sorti en 2019, a été un succès au box-office et dans la critique, mais il laissait aussi présager une histoire autonome. C’est donc avec surprise que le réalisateur Todd Phillips s’est avancé pour apporter une suite au postulat de départ. Et encore plus lorsqu’il a annoncé qu’il s’agirait d’une comédie musicale. Un rebondissement inattendu qui promet une expérience cinématographique complètement différente de la précédente.

Avec à nouveau Joaquin Phoenix, qui reprend son rôle de criminel mythique de Gotham, on sait peu de choses sur l’intrigue du film. La seule chose qui est claire, c’est qu’Arthur Fleck reprend son alter ego du Joker et que, cette fois, il sera accompagné de Harley Quinn, interprétée par Lady Gaga.

Le titre Folie à Deux fait allusion à un trouble psychiatrique, dans lequel la folie se transmet d’une personne à l’autre. Ce qui pourrait laisser penser que le point central du scénario sera une romance tordue… Un tel mélange fonctionnera-t-il ? Si l’on se fie à la scène finale du film précédent, il y a fort à parier qu’il s’agira d’une expérience digne de ce nom sur grand écran.

Deadpool 3, 26 juillet 2024

Le justicier à la grande gueule joué par Ryan Reynolds revient à un moment délicat pour le genre super-héros. Au milieu de ce qui semble être une débâcle critique et au box-office, le personnage se doit de raviver l’intérêt pour les récits des légendes des comics. Quelque chose que le Marvel Cinematic Universe, semble avoir pris en compte lors de la production du seul film de la franchise qui sortira en 2024.

L’internet bourdonne de toutes sortes d’images annonçant de multiples caméos et diverses apparitions de personnages Marvel. Mais même les seules choses qui sont claires à propos de l’intrigue sont trois choses. L’une, que Hugh Jackman reprendra son rôle de Logan/Lobezno et aura une place importante dans la production. L’autre, que le multivers, le voyage dans le temps et l’ATV (Authority of Temporal Variation) seront importants. Et enfin, que le film est le premier film réservé aux adultes de la franchise House of Ideas.

Les enjeux sont ambitieux. Pour l’instant, Marvel espère que ce film sera la bouffée d’air frais dont sa franchise a besoin. Le film y parviendra-t-il ? C’est la question qui reste sans réponse.

Furiosa, 23 mai 2024

Plus qu’une suite, il s’agit d’une préquelle. Et bien plus qu’une continuation de l’univers montré dans Mad Max : Road Rage, c’est un spin-off de l’un de ses personnages. Mais parmi cette étrange combinaison, une chose est sûre : George Miller revient au chaos apocalyptique avec une figure emblématique. Furiosa, précédemment interprétée par Charlize Theron, revient sous le postulat d’approfondir son origine.

Désormais, avec le visage d’Anya Taylor Joy, le leader accidentel de la révolution contre Immortan Joe, elle est plus qu’une simple survivante. À en juger par les premières images du film, c’est une guerrière qui sait faire face à un monde hostile avec ses propres armes et limites. La promesse la plus importante que ce film tant attendu doit remplir.

Alien : Romulus, 14 août 2024

Le réalisateur espagnol Federico Álvarez a la responsabilité de porter à l’écran le nouveau volet de cette célèbre saga. De le faire, qui plus est, en lui donnant un nouvel élan, après les piètres performances au box-office et auprès des critiques de Prometheus et Alien : Covenant. Un objectif qu’il espère atteindre avec une formule simple : créer une histoire qui ne dépend pas du reste de la franchise. Et qui se tient toute seule comme un voyage à travers sa mythologie de base, sans être une réinvention complète.

Il n’y a pas beaucoup d’informations concernant la façon dont Alvarez espère réaliser quelque chose comme ça. Jusqu’à présent, tout ce que l’on sait, c’est qu’il s’agira de l’histoire d’un groupe de voyageurs qui traversent le cosmos et rencontrent une créature violente. Vraisemblablement un xénomorphe. Oui, encore une fois.

Beetlejuice 2, 6 septembre 2024

La suite tant attendue du classique de Tim Burton arrive cette année, avec la distribution originale qui reprend ses rôles. Mais avec l’ajout de plusieurs nouveaux visages pour revitaliser l’histoire. Parmi eux, Jenna Ortega dans le rôle de la fille de Lydia Deetz (Winona Ryder) et Monica Bellucci, qui joue la femme du super-fantôme. Willem Dafoe et Justin Theorux font également leurs débuts, dans des rôles qui restent à déterminer.

Il n’y a pas encore de synopsis officiel, mais tout semble indiquer que l’intrigue portera sur la vie après la mort et le contexte de Beetlejuice. En somme, un retour amusant et satirique à l’une des intrigues les plus aimées du cinéma. Il ne nous reste plus qu’à attendre pour voir si l’attente en valait la peine.

Inside Out 2, 14 juin 2024

L’esprit de Riley, désormais adolescente, est une fois de plus le cadre d’une histoire classique de Pixar. Le film réalisé par Kelsey Mann ramène le groupe d’anthropomorphes amateurs de sensations fortes que le studio a rendu célèbre en 2105. Seulement maintenant, ils devront faire face aux changements physiques et mentaux de leur petite fille préférée ainsi qu’au premier amour.

Le tout, avec l’arrivée de nouvelles figures dans la salle de contrôle. Joie (Amy Poehler), Tristesse (Phyllis Smith), Rage (Lewis Black) et Dégoût (Liza Lapira) devront faire face à une inconnue. L’Anxiété (Maya Hawke, de Stranger Things) semble être le nouvel élément chaotique au milieu de la croissance rapide de l’une des petites filles de la pop culture.

Ghostbusters : Frozen Empire, 29 mars 2024

Cette suite du succès nostalgique de 2021 réalisée par Jason Reitman poursuit l’histoire de la famille Spengler après les événements d’Oklahoma. Comme prévu, l’intrigue quitte la ville isolée où la franchise a commencé, et se déplace à New York. Et d’après la bande-annonce et le synopsis, le film relatera la création d’une toute nouvelle équipe de spécialistes du surnaturel.

Le film reprend la distribution du film précédent, notamment Paul Rudd et Carrie Coon. On y retrouve également les membres de la distribution originale, notamment Bill Murray et Dan Aykroyd. Quant à l’intrigue, il semble s’agir d’une attaque de glace sur la ville, que les nouveaux et anciens chasseurs de fantômes devront arrêter.

