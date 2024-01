5 épisodes des Simpsons qui ont prédit des événements majeurs

Le 17 décembre 1989, le premier épisode des Simpson a été diffusé, et aussi curieux que cela puisse paraître, il n’a vraiment surpris personne. Il n’a pas non plus eu des chiffres d’audience particulièrement significatifs.

Du moins, rien n’aurait pu prédire le phénomène qui allait se dérouler et créer une étape importante dans la culture pop. Mais la série animée, qui a commencé comme tant d’autres, en racontant la vie ordinaire d’Américains moyens, s’est rapidement transformée en quelque chose de plus. Avec des dialogues pleins d’esprit, des situations gênantes et un sens de l’humour tordu, la famille Springfield est devenue une allégorie de la vie domestique. En même temps, elle est devenue une nouvelle compréhension du pouvoir de la satire dans la télévision contemporaine.

À la fin de la saison, diffusée le 13 mai 1990, il était clair que la série était plus qu’un simple succès. C’était à la fois un succès massif qui suscitait l’admiration, la critique et l’analyse. Année après année, la production gagne en complexité, en caméos de célébrités et devient de plus en plus audacieuse et bizarre. Pendant ce temps, d’autres séries animées basées sur l’idée d’un monde adulte et décadent suivaient le même chemin. Cependant, il y a une caractéristique du travail de Matt Groening qu’aucun d’entre eux n’a pu imiter. Du moins, si l’on en croit l’imaginaire populaire entourant les personnages. La capacité de certains épisodes à prédire des événements singuliers dans le futur.

Depuis plus de quinze ans, un groupe croissant de fans affirme que la série est capable de prédire l’avenir. Non seulement à travers des jeux de mots, des blagues et des sous-entendus, mais aussi à travers des histoires très concrètes qui se sont réalisées. Voici cinq fois où la série a préfiguré des événements importants de la politique et de la culture que tu peux regarder dès maintenant sur Star+. Un voyage décalé à travers un événement de divertissement qui peut être interprété de dizaines de façons différentes.

Bart to the future

Écrit par le scénariste Dan Greaney, il raconte comment Bart rencontre une diseuse de bonne aventure qui lui prédit son avenir des décennies plus tard. Elle lui prédit notamment ce qui arrivera à l’Amérique et à ses habitants. Bien qu’une grande partie de l’intrigue consacre des blagues moqueuses au poids des liens familiaux, un rebondissement a attiré l’attention.

Il s’agit d’une scène montrant une Lisa adulte, assise dans le bureau ovale du président à la Maison Blanche. Au milieu de dizaines de piles de papiers, elle se plaint du désordre du dirigeant qui l’a précédée. Qui n’est autre que Donald Trump.

L’allusion est directe et sans équivoque. Lisa mentionne à une occasion que le président Trump a laissé le pays plein de dettes et de problèmes. Elle est incapable de s’attaquer à la plupart d’entre eux. Peu après, la scène se concentre sur un tableau accroché au mur, dans lequel on peut voir la version animée de l’ancien président américain. Selon les dates indiquées dans l’intrigue, tout se passe trente ans après l’époque de la première. Autrement dit, à la fin de la troisième décennie du millénaire, un point qui a également attiré l’attention de ceux qui s’intéressent à la supposée prédiction.

Quand tu te languis d’une étoile

L’épisode plaisante sur l’obsession d’aujourd’hui pour la célébrité et la renommée. Il y a donc plusieurs rebondissements satiriques que le scénario de Richard Appel consacre au studio Fox. Tout commence lorsque Homer devient l’assistant personnel d’un couple de célébrités de l’époque, Kim Bassinger et Alec Baldwin. Cela permet à l’intrigue de se moquer du comportement excentrique des grands noms et de la façon dont la reconnaissance est une arme à double tranchant.

De plus, il y a une scène dans laquelle la façade de la 20th Century Fox est clairement montrée. La séquence s’interrompt pour montrer qu’elle est délabrée – comme après une longue lutte – mais se poursuit en détaillant l’étonnant. Un panneau indique clairement que Disney vient de racheter le studio. Ce qui est beaucoup plus exact, c’est que toutes les divisions de l’entreprise sont sous le contrôle de la maison de Mickey Mouse.

À l’époque de la première de l’émission, une telle fusion était totalement impensable. Fox vivait l’un de ses meilleurs moments et Disney se remettait d’une longue succession d’échecs. L’annonce est donc surprenante par son caractère inexplicable.

Halloween Special XIX

Cette émission spéciale est suffisamment unique pour que les personnes convaincues du phénomène des prédictions des Simpsons se déchaînent. Il n’y a pas une, mais deux prédictions. Toutes deux sont étonnamment exactes sur des sujets qui, à l’époque, n’avaient aucune pertinence. Ou s’ils l’étaient, ils ne pouvaient pas vraiment faire partie de l’intrigue de l’émission.

La première concerne le premier court métrage de la production sur la célébration d’Halloween. Le scénario de Matt Warburton décrit comment Homer tue des célébrités pour exploiter leur image en tant que souvenir coûteux après leur disparition. Ce qui est étrange, c’est que ce rebondissement ressemble à la controverse actuelle sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour ramener au cinéma des images de stars décédées.

L’autre prédiction est plus subtile, mais un peu plus sérieuse. La scène d’ouverture montre Homer qui a du mal à exercer son droit de vote. Cela est dû aux machines à voter, qui l’empêchent de sélectionner le candidat de son choix. Un fait qui se produirait dans la vraie vie en l’an 2012.

Futudrama

La technologie de l’impression 3D a révolutionné la façon dont une image peut être transformée en un objet tridimensionnel. Cependant, bien que cela puisse sembler être un événement futuriste que personne n’aurait pu prévoir il y a des années, Les Simpson donnaient déjà des indices sur le fait que cela pourrait se produire. Ceci, bien sûr, dans l’une de leurs intrigues les plus connues.

Dans Futudrama (qui inclut également Bender de Futurama), Marge prend une photographie, l’insère dans un appareil et obtient immédiatement une copie physique. Le plus intriguant, c’est que l’ensemble du processus est pratiquement identique à celui utilisé aujourd’hui. Il y ajoute également l’une de ses caractéristiques les plus connues : celle de créer l’objet très semblable à l’original, à quelques problèmes de conception près. Ce qui arrive à Marge avec son étrange morceau de pâtisserie. Il a l’air identique à un gâteau, mais n’a pas du tout le même goût.

Le test de paternité d’Homer

Une prédiction plus proche de la tragédie que de l’humour est celle qui, selon les fans, a été faite dans l’épisode dix de la saison 17 de la série. Dans l’intrigue écrite par Joel H. Cohen, Homer rencontre un homme dont il est persuadé qu’il est son père biologique. Parmi les diverses activités qu’ils font pour mieux se connaître, il y a la plongée dans les profondeurs de l’océan. Le tout au milieu de ce qui pourrait aboutir à la découverte d’un vieux trésor dans les fonds marins.

Ce qui commence comme une promenade amusante dans une capsule blindée se termine en tragédie. Tu l’as deviné : identique à bien des égards à celle qui a frappé le submersible transportant cinq passagers vers la coque engloutie du Titanic. Une preuve supplémentaire du lien unique qui semble exister entre l’une des productions télévisuelles les plus anciennes et la culture de masse.

Voter pour cet article